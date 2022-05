Nathan SCHEIRE

L’univers des jeux vidéo a toujours été pour moi une passion, mais ce n'est pas uniquement pour cette raison que j'ai choisi cette carrière.

Ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'il est composé à parts égales de créativité, de rigueur et d'esprit d'équipe.



De ce processus naît un partage d’expériences fantastiques avec des joueurs du monde entier et est souvent la source d’un univers parallèle de communautés interactives et fidèles qui donnent une dimension extraordinairement humaine à ce qui est à la base un simple jeu.



Voila ce qui a motivé mon choix de cinq années d'études spécialisées dans la production et la direction de projets vidéo-ludiques.



D'un naturel curieux et énergique, je consacre une grande partie de mon temps libre à parfaire mes compétences techniques.

Écrivant des scénarios et systèmes de jeux de rôle depuis plus de 12 ans, j'ai un réel engouement pour le Game-Design. Je suis d'ailleurs Game-Designer et artist 2D dans une équipe d'indépendants (Rakateam) et ai été lead-Game-Designer sur quelques projets étudiants.

Ce qui me passionne tout particulièrement, ce sont les mécaniques d'interactions multijoueurs, l'E-sport et les travaux sur la réalité augmentée.

Je me suis aussi penché sur la réalisation de quelques prototypes fonctionnels sur Unity en javascript. Cela m'a permis d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques utiles, mais au vu de leurs "frame rate", ils seront commercialisables le jour ou la NASA ouvrira ses locaux au public.



Pour finir, je suis impliqué dans la création de podcast et reportages sur le jeu vidéo, un projet d'émission régulière est d'ailleurs en cours "New level+" mais je ne peux en dire plus pour le moment !



Mes compétences :

Adobe Flash

Leadership

Level design

Créativité

Game design

Test utilisateur

Adobe Photoshop

Animation 2D

Agile Scrum

3D Studio Max

Marketing relationnel

Adobe Illustrator

Unity 3D