Nathan SOUDAN

Exalté par la découverte d'autrui, je suis à l'écoute et aime les relations humaines. Méthodique et polyvalent, j'aime et je sais m'adapter aux différentes missions qui me font face. De nature discret et calme, mais aussi très ouvert, j'ai une bonne aisance relationnelle et j'aime le travail en équipe.



Ayant réalisé un stage en ressources humaines, je souhaite poursuivre dans cette voie, notamment pour les missions qui sont nombreuses mais aussi pour l'aspect humain qu'apporte ce secteur d'activité. Je sais transmettre des valeurs importantes comme le respect, la confiance ou l'accompagnement d'autrui, puisque j'ai travaillé bénévolement en tant qu'entraineur sportif avec des jeunes de 11 à 13 ans. Diplômé d'un DUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations, je souhaite poursuivre mes études en Licence 3 Ressources Humaines du CNAM à l'ECM Dijon.



Fortement intéressé par ce métier, je souhaite trouver une alternance en assistant ressources humaines.