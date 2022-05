Nathan TUTARD

Cela fait 6 mois que je suis en stage au sein de l’université de Bordeaux ce qui m’a permis d’acquérir une base de connaissance solide sur l’administration des réseaux informatique. En effet j’ai grâce à cela pu apprendre à manager des switches Cisco, gérer un serveur DHCP et NAT, créer une interface de virtualisation du réseau et de maintenance de ce dernier. J’ai également pu travailler et faire des recherches pour la mise en place d’une solution d’automatisation des Vlan sur le Centre de Ressource Informatique de l’université par le biais d’un serveur RADIUS. Tout ceci m’a permis par la suite de mener des projets personnels à bien tels que la gestion d’un réseau sur un stand du Bordeaux Geek Festival (20 000 visiteurs) organisation de tournois e-sport de mon association et responsable réseau. Grâce à ma formation à l’université Pierre et Marie Curie, je vais pouvoir acquérir des connaissances encore plus poussée et d’actualité sur l’architecture d’un réseau, la sécurité de ces derniers



Mes compétences :

Python Programming

Java

HTML

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Bash

Montage vidéo

Cisco IOS

LISP

Perl Programming

Microsoft Windows 2008 Server

Dynamic Host Control protocol

Linux

NAT

DNS