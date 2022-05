Nathanael ABISCEGUE BECKEY

Jeune diplômé de l'IRIC (Institut des Relations Internationales du Cameroun), je suis titulaire d'un Master professionnel en Coopération au Développement et Action Humanitaire. Pour ce qui concerne mon travail de recherche de fin de formation, je me suis appesanti sur l'éducation de l'enfant Baka à l'Est-Cameroun. Il a été question pour moi de mener une analyse anthropo-politique de ses enjeux socioculturelles et politico-culturelles.

Actuellement je suis entrain de finir un parcours de Master en Management de l' Education à la Faculté des Sciences de l'Education de l'Université de Yaoundé I.

Je serai très honoré d'apporter ma contribution à la réalisation des attentes d'une ou de plusieurs Organisations œuvrant dans la Coopération au développement et/ou dans l'Action humanitaire.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Internet