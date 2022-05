Nathanael HERI

Auteur, compositeur et interprète de chanson française à texte

Pianiste, guitariste et chanteur, j'aime jouer avec l'ambigüité de mon timbre vocal

J'écris mes propres arrangements.



J'ai également co-écrit des musiques avec différents auteurs : Christophe Renaud, Sandra Huet, Lenie Cherino et Ariane Allemandi.



Je présente depuis janvier 2014 un nouveau répertoire accompagné par Ianik Underpoyl (percussionniste), Jean-Baptiste Noujaim (violoncelliste) et Fabrice Dang Van Nhan (guitariste).



écoute sur soundcloud et youtube

page FBArray



Depuis mars 2014 je suis également pianiste professionnel au sein de la Cie A Travers Champs pour un spectacle intitulé "Cueille la vie" aux côtés des comédiennes Annick Cesbron et Bénédicte Humeau.



Je suis ouvert à toute autre collaboration dans la mesure où celle-ci est enthousiasmante.



J'enseigne le piano mais plus spécifiquement l'accompagnement piano pour des personnes souhaitant chanter en jouant. Je suis professeur de chant.



Ces deux activités s'inscrivent dans une volonté de développement personnel à travers l'expression instrumentale et vocale.



Depuis 2015, je dirige un choeur amateur d'une maison de quartier à Angers (St Lazare)



Mes compétences :

Chanteur

Pianiste

Guitariste

Digital art