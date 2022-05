Je suis Nathanael Kra, ingénieur en informatique (Genie logiciel) et administrateur de base de données.

Mon sens du travail bien fait, fait de moi une personne rigoureuse. Je suis un pationné de musique et d'informatique. Le dynamisme, la ponctualité et la vérite sont mes atouts préférés.



Mes compétences :

conception d'application

conception de site web

Administration de système informatique