Titulaire d'un MBA de l'ISM - St John's University.



Je suis actuellement en poste au sein de la société Batibois-Alsace, société spécialisée dans le négoce et la transformation du bois, en temps que: chef des ventes et prescripteur.



Il m’a recemment été confié la responsabilité d’un projet visant à créer et commercialiser une gamme de produits de bardages finis dans notre usine sur un marché national.



Mes compétences :

Rigoureux

Créatif

Ambitieux