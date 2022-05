Nathanaël LECOT

Bonjour,



Actuellement en 2e année d'un Diplôme Universitaire de Technologie Génie Electrique et Informatique Industrielle, je suis à la recherche d'un stage de 3 mois de avril à juin 2019.

Je dispose d'un permis A1 et d'une moto, ce qui me permet de me déplacer en cas de nécessité.



Au cours de mon DUT GEII, j'ai pu développer des connaissances et certaines aisances suivant les matières.

Je suis beaucoup intéressé par les énergies renouvelables surtout les panneaux photovoltaïques, je suis à l'aise avec le câblage d'armoires (lecture et création de schémas) depuis le lycée grâce à la STI2D EE, et j'ai développé un certain goût pour les logiciels de type AutoCad comme Eagle.



En Terminale STI2D EE, j'ai réalisé en trinôme un chalet site isolé dont j'étais le responsable production/consommation d'électricité et pour cela j'ai dimensionné les panneaux photovoltaïques en fonction des installations et de l'éclairage (dont j'ai réalisé une étude sur DIALux en modélisant les 2 pièces du chalet) ainsi que de l'électroménager sélectionné

Je dispose aussi d’expériences en électronique et électrotechnique, j'ai réalisé avec l'aide de camarades de classe un robot suiveur de ligne en 1ère année de GEII (j'étais en binôme sur la partie moteur du robot), en cette 2e année je réalise en binôme un hacheur pour MCC avec asservissement de courant pour un vélo puis un kart et hacheur série puis réversible.



Etant disponible pour toute information supplémentaire

Cordialement

Nathanaël



Mes compétences :

Electrotechnique

Informatique industrielle

Electronique

Automatismes industriels

CAO

Cisco

Eagle

Génie électrique