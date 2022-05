Nathanaël PRÉAULT

Après avoir travaillé pendant 5 ans en tant que dessinateur projeteur à Ouest Alu (Créateur de façades), on m'a proposé un poste d'approvisionneur dans cette même société. Depuis bientôt 3 ans, j'optimise et approvisionne des profilés aluminium pour divers chantiers auprès de fournisseurs : demandes de prix et commandes (filage, laquage, barrettage, filmage...).



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Dynamics AX

Autocad

ArchiCAD

Allplan