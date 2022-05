Nathanaël TROUILLER

MON PROFIL



- 38 ans ;

- 3ème cycle universitaire en ingénierie de l'information ;

- 14 ans d'expérience professionnelle dans des cabinets de conseil en recrutement par approche directe de premier plan(Heidrick & Struggles ; Egon Zehnder ; Singer & Hamilton) ;

- Depuis Janvier 2011, Partner au sein du Cabinet Haussmann Executive Search.



HAUSSMANN EXECUTIVE SEARCH



Haussmann Executive Search est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, d’experts et de cadres dirigeants, spécialisé dans trois domaines d’intervention :



1- Les métiers de l’Immobilier Tertiaire et Financier : Investissement, Asset et Property management, Fund Management, Financement Immobilier, Promotion, Développement, Conseil Real Estate (M&A, Brokers, Avocats, Experts…) ;



2- Les métiers de la Finance d’Entreprise : Direction Financière, Contrôle Financier, Trésorerie et Financement, Relations Investisseurs, Audit Interne, Comptabilités et Consolidation,…



3- Les métiers des Ressources Humaines : DRH, Développement des Ressources Humaines, Compensation & Benefits, Relations Sociales, Formation,…



COORDONNEES



Haussmann Executive Search

77, avenue des Champs Elysées

75008 Paris

+33 1 53 83 60 62

+33 6 18 51 19 90

Trouiller@haussmann-es.com

www.haussmann-es.com



