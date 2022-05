Nathanaël ZREIK

Manager authentique; forte culture de l'efficience, animé par les challenges et les défis.

Décathlon easy (Groupe Décathlon) m'a fait confiance en novembre 2011. J'ai intégré l'enseigne comme Responsable de rayon puis j'ai rapidement évolué sur le poste de Directeur de magasin puis chef de projet. Aujourd'hui je suis Directeur Pays en Belgique. La confiance de mes patrons, l'autonomie, les responsabilités, les challenges et les défis m'animent au quotidien. C'est un plaisir de pouvoir allier passion (sport) et travail, et de contribuer chaque jour à "rendre accessibles au plus grand nombre le plaisir et les bienfaits du sport".



Mes compétences :

Gestion

Management

Expansion

Marketing

Communication