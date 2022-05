Nathanaelle BOUBAULT

Je propose de vous mettre en relation avec nos équipes commerciales au niveau national dans le cadre de projets diverses ( téléphonie fixe, mobiles, réseau, Convergence, Cloud, VPN, MDM... ).

Notre Team est également à votre disposition pour vous présenter notre filiale Objenious, dédiée à l’Internet des Objets ou tout simplement pour de la veille technologique ou concurrentielle.



Experte dans le Social Selling, je réalise principalement des missions de détections de projets et de prospection dans le secteur des télécoms et des objets connectés.



Forte de mes précédentes expériences au sein de la même société depuis 13 ans, j'ai également développé des atouts dans l'écoute, le conseil et la relation client.