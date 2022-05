Nathanaelle PICOT

Www.pixelnpepper.com

Après des études d’art et de photographie, ainsi qu’une longue formation aux Gobelins

en Multimédia, Nathanaëlle PICOT a débuté ses premiers pas dans la projection d’image

géante au sein d’ETC Audiovisuel en tant que graphiste.



En 2000, elle crée sa propre entreprise, Ozaÿs , qui lui permet d’élargir son champ

d’intervention : elle compte à son actif la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques à Salt

Lake City, le 60ème Anniversaire du Débarquement de Normandie, l’Anniversaire de la ville

de Moscou, le 50ème anniversaire de l’Indépendance du Gabon et un grand nombre de

spectacle « multimédia » où se mêlent les techniques les plus avant-gardistes aux quatre coins

du monde…

En 2009 l'aventure Ozaÿs se termine Nathanaëlle travail en indépendante avec un collectif d’artistes vidéastes et une équipe renforcée en animation 3D pour du mapping architectural. En 2013 Pixel n'Pepper ouvre ses portes en ajoutant au mapping un département de direction technique et régie générale dirigé par Gaël Picquet. Ce développement permet à Nathanaëlle PICOT de laisser libre court à sa créativité pour réaliser des spectacles innovants,

expérimentant ainsi les possibilités infinies ouvertes par la confrontation des différents médias

numériques.

Pour chacune des prestations, la méthodologie reste la même : à partir des contraintes et du sujet à illustrer en animation, un storyborad mêlant roughs et animations 3D est réalisé, ainsi qu’une étude technique. Pixel n'Pepper prend en charge les implantations techniques, les repérages, la direction artistique et la réalisation des films afin de fournir une prestation complète. Un contact permanent est maintenu avec les différents prestataires afin de maîtriser les dernières évolutions techniques et ainsi pouvoir proposer aux commanditaires les systèmes de diffusion vidéo les plus à-propos.



The show must go on !!!



