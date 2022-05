Nathaniel HUMBRECHT

Je suis Magasinier polyvalent dans le secteur industriel fabrication de préparations pharmaceutiques des magasins de stockage réception expédition, je planifie le transport des produits sur inter-site, je suis chargé de la préparation de commande sur la France, l'Espagne, la Suisse et la Hollande ainsi que des transferts de produits fini.

Je conduit les chariots élevateur des catégorie 1-3 et 5.

Je maitrise l'informatique a titre professionnel et personnel, je suis à l'aise sur les logiciels interne plus excell word et office.

Je suis habitué au transport de charges ainsi qu'au maniement des produits sur lesquel certains sont des matieres dangereuse et necéssitent une identification ADR.



La communication, le travail d'équipe et le relationnel sont mes atouts majeure dans mon métier et je cherche à développer mes compétences et mon expérience ainsi que m'impliquer davantage sur les secteurs et zone ou je pourrai apprendre plus.



Mes compétences :

Vérifier et constater les produits en quantité

Utilisation et saisie informatique

Préparer et expédier les commandes

Verifier la qualité dans son etat general

Respecter les processus de controle rigoureux

Controle des stocks

Réceptioner et identifier les produits

Declarer et marquage des produits dangereux

Conduire les engins automoteurs

Former a la reglementation ADR

Consulter les mouvements stocks

Conduite des produits vers les aire prévues

Signaler les anomalies

Rangement et nettoyage du poste de travail

Manutention de matières

Enregistrer les mouvements de stocks