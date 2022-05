Nathy SUNSETSTAR

• COMPETENCES : Artiste polyvalente

Interprétation (Danse, Chant, Théâtre), Réalisation d'évènements et spectacles, Production, Direction, coordination, Coaching scénique, Enseignement, Animation d'ateliers, stages, médiations artistiques, Chorégraphe et Responsable d'animation (Clubs de vacances), en France et à l'étranger

VISITER MES SITES, sur lequel vous découvrirez mon parcours professionnel sous forme de CV, des infos, plus de 100 photos de spectacles, concerts, scéances photos et maquillage, et vidéo



Depuis 1975, j'ai été formée en Chant, Musique, Danse, et Théâtre, ce qui m'a apporté les bases techniques, et pratiques nécessaires, afin d'enrichir ma personnalité et mon travail artistique...

Etant de nature créative, dynamique et passionnée, cela fait 20 ans, que je continue à vivre d'expériences professionnelles diversifiées sur le plan international, qui m'ont permis de développer mes qualités artistiques, scéniques, et de découvrir la multiplicité des facettes de l'univers du spectacle, en tant qu'artiste -interprète polyvalente, en solo ou groupes : Chanteuse en Concerts avec des musiciens, en Studios, Coach vocal, Artiste polyvalente en Comédie musicale, Shows TV / Danseuse spécialisée en Modern'Jazz, Contemporain, Afro-Latino, Claquettes, Music-hall de Danse, Spectacles de Comédie musicale, Chorégraphe, Animation spectacles en Club de Vacances, Enseignante en Danse et chant / Comédienne avec Compagnies de Théâtre, Figuration, Silhouette (Cinéma, Pub)/ Modèles photos...



