Natipha BEN TOUATI

Vous avez besoin d’un rachat de crédit? Contactez moi au 06 67 05 10 00



Titulaire d'un BTS force de vente, « je suis tombée» dans le secteur bancaire quand j’étais petite...

Mes différentes expériences m'ont conduite à occuper, au sein du groupe CMP-Banque, un poste de conseiller de clientèle et d'y développer une excellente technicité dans le montage de dossiers de crédits.

Mes compétences et ma capacité à convaincre et argumenter m'ont permis d'accéder au poste de "chargée de développement commercial"​ au sein de l'entreprise.

Forte de 10 années d'expériences dans ma fonction, j'ai décidé de mettre mon expérience au profit de ma propre entreprise. Mon métier consiste à animer mon réseau d'apporteurs afin de renforcer leur collaboration avec moi. Je recherche des solutions de financement pour leurs clients. Cette fonction me permet de rencontrer sans cesse de nouveaux contacts dans le cadre de mon activité commerciale et d'animer mon réseau de prescripteurs (composé de banques, d'institutions publiques et privées, notaires, courtiers)