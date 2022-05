Natividad PAZMINO

Ma large expérience de la vente pour professionnels et particuliers me permet de disposer aujourd’hui d’une bonne compréhension des attentes des clients.

un bon niveau en anglais et en espagnol grâce a que j’ai pratiquées plusieurs années en France et à l’étranger.



J'ai également à mon actif diverses expériences en tant qu' Assistante commerciale et Administrative, Agent de voyages, Hôtesse au sol.







Mes compétences :

Commerciale

Curieux / Ouvert d'esprit