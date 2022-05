Jeune béninois ayant la crainte de Dieu et des revers de la nature.

Je suis Facile à vivre et adaptable à toutes situations. Je gagne mon petit pain à la sueur de mon front. Ambitieux, j'ai l'ardent désire de réussir ma vie et aussi réussir dans la vie; et je me bats tant bien que mal pour l'atteinte de mes objectifs.

Je remercie d'ores et déjà ceux qui m'aident et m’aideront sur mon chemin; Que Dieu vous le rende au centuple...



Mes compétences :

Perseverance