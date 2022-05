Tout d'abord, je suis diplômé d'un DUT en Ressources Humaines. Pour me permettre de m'insérer plus facilement dans le monde du travail, j'ai intégré la garantie jeune en août 2015 à la mission locale de Moulins. Je suis ouverte à toutes propositions de stages ou d'offres d'emploi dans le domaines administratifs et Ressources Humaines.



Mes compétences :

Gestion administrative

Paie

Gestion de carrière

Microsoft Office

Recrutement