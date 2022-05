Entreprise :

Natura Brasil est le N°1 des cosmétiques au Brésil et un acteur majeur du développement durable.

- CA 2013 : 2,17 milliards d’€,

- plus de 7000 employés dans le Monde

- et plus d'1,6 millions de Conseillers(ères) Natura Brasil

- Retrouvez-nous sur notre site internet :Array

Notre entreprise, intégrant des valeurs sociales et humaines, recrute dans votre région !