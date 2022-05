Nauno Philippe RAKOTOMIAMINA

Expert Comptable et Financier, membre de l'Ordre des Experts Comptables et Financiers de Madagascar (OECFM), j'ai fondé en 2000 le Cabinet NPNM AUDIT (Antananarivo) et repris en 2003 le cabinet DIQUAL ( devenu NPR DIQUAL) sis à Toamasina.



Auparavant, j'occupai des divers postes de Responsabilité ( de direction) dans le domaine des finances, fiscales, juridiques, de l'Audit et de Contrôle de Gestion dans des sociétés et groupes Malgaches. Par ailleurs, ma profession actuelle a été précédée par mon passage pendant 7 ans dans le secteur pour avoir été auditeur au sein de l'Entreprise socialiste d'Audit et de Conseil en Gestion "RINDRA".



Mes compétences :

Professionnalisme

Rigueur