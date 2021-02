Naureen GHULAM

- Diplômée d'un baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion, mon orientation s'est poursuivie avec une licence d'économie gestion et finances, mais cela ne correspondait point à mes projets professionnels pour cela je me suis réorientée vers un BTS management commercial opérationnel.



- Je me suis dirigée vers un BTS management commercial opérationnel, étant curieuse je souhaite désormais obtenir des connaissances dans le domaine de chargée de clientèle ou conseillère de clientèle en alternance pour pouvoir proposer à mes futurs employeurs une solide expérience professionnelle.



- Mes projets sont de travailler en banque car je suis passionnée par les relations humaines, accueillante et dotée également d'un esprit de travail d'équipe.

- Je prendrai plaisir a mettre à profit mes compétences au sein de votre entreprise.



- Actuellement à la recherche d'un contrat d'apprentissage en tant que chargée de clientèle ou conseiller clientèle en banque/assurance (2 jours en cours/3 jours en entreprise).

Disponible dès à présent !