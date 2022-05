"Mon projet préféré? C'est le prochain." F.L. Wright



Passionnée par le Management de Projet, voici mes compétences principales:

• Maîtrise Coût - Qualité - Délais - Risques

• Définition du projet - objectifs - délivrables

• Planification des tâches et respect des délais

• Gestion du budget et son optimisation

• Analyse des risques d’un projet

• Communication et vision stratégique

• Suivi et intégration des parties prenantes externes et internes au projet

• Teamwork - management équipe projet - animation de groupes de travail.



De retour d'une année de voyages, je suis ouverte à toute nouvelle opportunité, n'hésitez pas à me contacter : gondalnaushaba@gmail.com



Naushaba GONDAL KARAAHMET.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Management de l'innovation

Microsoft Office

Développement produit

GANTT Project

Scrum

Respect des délais

Agile Scrum

Microsoft Project

Contrôle des coûts

Gestion de la qualité

Gestion de projets internationaux

Business Process Management

Sphinx

Management de projet

Coordination de projets

Gestion de projet

Conduite de projet