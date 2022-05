Développement Export et distribution d'équipements nautiques



Depuis 10 ans, Nautex International, fondée par Florian Foglietti, propose deux offres de services :



Le Développement à l’Export pour les entreprises du nautisme par l’accompagnement dans les différentes étapes d’un projet Export et sa réalisation.



La distribution d’équipement nautique aux professionnels, tel que barres à roue, passerelles , tubes carbone, embouts de tangon et rail de Grand-Voile.



http://www.nautex-international.com



Mes compétences :

Export

Yachting

Distribution

Nautisme