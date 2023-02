Nawal EL MOUHTARIF

En tant que commerciale sédentaire durant 7 ans, J’ai pu développer un portefeuille de plus de 300 clients en B to B en France et à l’export et atteindre un CA de prés de 1 million d'euros sur ma dernière année en poste, avec une croissance à deux chiffres durant 4 ans.



Grâce à mon relationnel, mon sens de la négociation et à mon dynamisme j’ai pu nouer des collaborations commerciales pérennes et fidéliser mes clients durant plusieurs années. Grands comptes, centrales d’achat GMS ou détaillants j’ai su m’adapter à chaque types de clients.

En dépit d’un secteur concurrentiel dominé par des structures plus importante et solide, j’ai contribué à donner un positionnement fort et durable à la marque que j’ai représenté, en ouvrant des marché en Espagne, au Maroc, au Portugal et dans les pays de l’est.

Je suis à même de nouer des relations commerciale en anglais ou en espagnol.



Je souhaite évoluer dans une entreprise qui m’offre l’opportunité de progresser et m'élever autant au niveau professionnel que personnel.