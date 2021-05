Nazgol KHALOUZADEH

Passionnée, jai acquis un grand bagage culturel et architectural grâce aux villes dans lesquelles j'ai résidé comme Bruxelles, Paris et Téhéran. Jeune diplômée d'un master en Architecture dintérieur et dune licence en Architecture, je suis motivée pour rejoindre une équipe où mes compétences et ma créativité me permettront de réaliser de nouveaux projets tant au niveau de la conception et de lexécution des documents graphiques et techniques, quau niveau du respect de la réglementation et de la législation. Je poursuis, le temps de ma recherche, en parallèle, un Exécutive Master en Interior Design Management pour approfondir mes connaissances et devenir une professionnelle accomplie.