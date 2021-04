Naziha SAKLI

Chef de projet AMOA,

Systèmes d'Informations + 10 ans d'expériences



Actrice polyvalente, aux capacités d'analyses accrues et à la réactivité constante, ayant agi en tant que cheffe de projet AMOA et dirigé des équipes dans les secteurs du transport, bancaires, et grande distribution, au sein des systèmes d'informations.



Une belle expérience d'accompagnement de DSI, couvrant différent enjeux tel que :



* Transformer le modèle organisationnel du SI et améliorer son fonctionnement, Renforcer la vision de bout en bout du portefeuille d'activités, de l'émergence au mode Run, Identifier un fonctionnement nominal dans l'organisation matricielle, (Re)trouver la maîtrise du portefeuille d'activités, Réduire les coûts,



* La performance du système d'information

* La planification stratégique du SI

* Gestion d'un parc applicatif et optimisation de la gestion de prestation