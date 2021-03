Ndoye DENIS YVAN

Je suis un étudiant en comptabilité contrôle audit qui a développé une expérience dans le management et le marketing auprès d'une multinationale spécialisée dans la distribution et la télécommunication. Motivé, dynamique, disponible et surtout prêt à apprendre pour de nouveaux challenges je me met à la disposition de tous pour faire valoir mon savoir faire.



Mes compétences :

Gestion financière et comptable

Mathématiques appliquées

Informatique de gestion

Sérigraphie

Musique

Comptabilité générale

Mathématiques

Economie

Strategic Planning

Microsoft Excel

Microsoft Money

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word