Neda ZAREI

Je suis une artiste, infographiste et webdesigner, mes études en

arts visuels m’ont permis de développer ma pensée artistique,

en design graphique et d’être Passionnée par le monde du Web.

Je travaille sur l’ensemble de la conception et de la réalisation de

vos outils de communication digitale afi n de mettre en valeur vos

projets et de créer une identité adaptée et visible sur le Web.



Mes compétences :

vitrine, responsive design

maintenance

WordPress

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

Bootstrap

Cascading Style Sheets

HTML5

Personal Home Page

SQL