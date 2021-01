Nejhma SEBA

Consultante en gestion administrative.

Mes services s'adressent aux particuliers et professionnels.

Je propose des solutions adaptées à vos besoins : à la carte ou au forfait, sur site/à domicile ou à distance.

Une solution simple qui allie flexibilité et maîtrise de votre budget.

Conseil & Accompagnement en gestion administrative, commerciale et pré-comptabilité, supports communication. Assistance informatique et formation en bureautique et internet.