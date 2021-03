Nejla SAAD

• Ingénieur Génie Civil de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis, j'ai entamé ma carrière professionnelle dans un bureau d'études. Par la suite j'ai rejoint TOTAL en tant qu'Ingénieur Chargé d'Affaires. En premier temps au sein de la Direction Exploitation où j'étais chargée des travaux et projets des sites logistiques (dépôt hydrocarbures, centre emplisseur Gaz, dépôts aviation..), puis au sein de la Direction Commerciale où je suis actuellement chef de projets d'études, conception, et construction de stations services, aussi le développement et la refonte du réseau existant.



Actuellement, en cours de préparation d'une certification PMP. Je fais aussi partie de la promotion 12 de l'MBA IP de Dauphine Paris.



Résumé de mon poste actuel



• Préparer les études techniques, la conception des stations services et engager les bureaux d’études

• Lancer les consultations et appels d’offres des travaux

• Assurer la prise en charge complète des projets de la phase APD à la phase réalisation

• Assurer le suivi ,le pilotage et le contrôle de conformité de l’exécution des travaux durant les différentes phases jusqu’à réception définitive.

• négocie et valide les modifications pouvant intervenir en cours de la réalisation du projet

• Engager le contrôle des règlements et des factures

• Assurer l’application et la mise à jour des aspects HSE dans les différentes phases du projet

• Participer à la sélection et choix des fournisseurs en collaboration avec le service Achats

• S’assure du respect des standards et des normes lors de l’exécution des projets

• Participer à l’évaluation des fournisseurs lors des travaux

• Participer aux différents audits exigés.



Mes compétences :

Ingénierie

Gestion de projet

Maintenance industrielle

Comptabilité

Management des ressources humaines

Marketing stratégique

Analyse financière

Supply chain

Lean management

Stratégie