Nelly BELGRADE

Consultante en recrutement , Coach ICF

Passionnée par les Ressources Humaines depuis plus de dix ans ma carrière a démarré dans un cabinet spécialisé dans les Bilans de compétences ainsi que le reclassement et l'accompagnement des personnes licenciées dans le cadre des plans sociaux.



J'ai ensuite intégré un grand groupe au sein duquel j'ai pris la direction du Cabinet sur la region Lorraine Luxembourg pour y développer l'offre Recrutement et Gestion de carrière,



Formée au coaching (Fédération Internationale du coaching), accréditée à l'outil d'évaluation PERFORMANSE (profil des préférences comportementales en situation professionnelle) et Habilitée à la prise en charge de Bilans de compétences, je prends aujourd'hui la Direction du Pôle Conseil et Mobilité du GROUPE FSE.



Reconnue pour mon dynamisme, mon entouthiasme et mon professionnalisme, j'ai pour objectif avec une équipe de Consultants professionnels, de répondre le plus efficacement possible aux demandes de nos clients.



Mes compétences :

Approche directe

Bilan de compétences

Conseil

Gestion de projets rh

Ressources humaines

Coaching

Recrutement