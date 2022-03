Nelly BESSET

Actuellement en Assistance Technique chez Inéos, je m'occupe des études et de la supervision des projets sur la ligne P.



Ceci me permet d'être polyvalente et de réaliser les taches ci dessous:



- Etude détaillée d'un projet à partir de la définition client avec visite et relevés sur site

- Réalisation des spécifications pour l'achat des différents appareils de mesure.

- Comparatif technique des offres fournisseurs reçues pour toute la partie instrumentation

- Réception du matériel instrumentation (éléments de mesure pour pression, niveau, débit et température) aux magasins de la chimie ou de la raffinerie

- Visites chantiers avec suivi des travaux EIA

- Etalonnage et programmation des capteurs via la pocket hart Emersonlors de arrêt 2012 des unités PIB et Cata du site

- Réalisation des permis via Gamma Browser

- Suivi des travaux

- Synchronisation des boucles réalisées pour les travaux neufs

- Dépannage et/ou remplacement du matériel hors-service ou vétuste.

- Création des DA (demandes d'achat), validation dans maxam, reception financière pour achat matériel et service (marché de travaux elec et instrum)

- Réalisation de procédures avec G.Videau pour LPP



Mes compétences :

Habilitation électrique H0-B0V

Atex 0 / Atex 1 / Atex 2

Autocad

Maximo 4i (maxam)

Smart Plant Instrumentation

Ineos inLink Service (Gedeon)

Microsoft office 2003/2007 – adobe Acrobat pr

GIES0 / GIES1 / GIES2

Habilitation électrique H0 - B2V - BR

ATEX

Formation SIL

Meridian Blue Cielo

Maximo 7.5

Microsoft Office 2010

Gamma Browser