Nelly CADEDDU

Formatrice informatique expérimentée, j'ai acquis mon expérience au fil des années en suivant pas à pas les évolutions de l'outil informatique, ses applications quotidiennes et les progrès successifs des matériels et logiciels.

Je mets l'informatique à la portée de tous et intervient à la carte aussi bien dans le cadre domestique ou de loisirs que dans la vie professionnelle :

- initiation

- perfectionnement

- recherches sur Internet

- mail au quotidien

- achats en ligne

- personnalisation des textes

- gestion des comptes sur Internet

- traitement de la photo et de la vidéo

- utilisation des logiciels bureautiques : Word, Excel, PowerPoint, Open Office...

J'accompagne mon cours d'un support écrit adapté.

Régions : Pays de Saint-Malo (Dinard, St-Briac, St Lunaire, Pleurtuit, St Malo...)

ou Paris

Statuts : autoentrepreneur ou CESU (chèque emploi service universel)

Tél 06 81 92 74 09 - n.cadeddu@yahoo.fr



Mes compétences :

Informatique