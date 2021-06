Nelly DURIX (DANDY)

Ad’elles démocratise la communication !



Avec la co-fondatrice d'Ad'elles, nous avions profondément le souhait d’agir dans une organisation d’échange, d’aide et de partage…



Ad'elles est une véritable source d'épanouissement personnel et professionnel.



Grâce à nos profils complémentaires et nos expériences nous ayant dotées de polyvalence et inculquées le réflexe "système D", nous saurons vous accompagner dans votre démarche communication.



Nous proposons diverses adhésions qui permettrons à nos membres d'accéder à divers domaines tels que : l’information, la communication, la documentation autour de la communication, l’accompagnement pour connaître la disponibilité d'une marque, les conseils et l’accompagnement, ainsi que la réalisation à prix accessibles d’outils de communication ou d’organisation d’informations.



Si nous ne pouvons pas relever tous les défis, nous aiderons nos membres à faire le bon choix de prestataires et les aiderons à comprendre leur devis.



Nous pensons que notre association pourra être utile pour toutes personnes ayant débuté ou envisageant un projet d’entreprise. Pour les petites structures, auto-entrepreneurs, associations...



Pour aider à clarifier, pour guider dans l'obscure et pourtant décisive action qu’est la communication. Aussi bien dans le lancement que dans la pérennisation d’un projet.