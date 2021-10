Nelly MERILLOU

Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes, vous conféreront la certitude de mon adaptabilité à toutes situations ainsi que de ma polyvalence.

Forte de ces dernières, je fait preuve d'un grand sens du contact avec le public, de réactivité, d'esprit d'équipe et d'aisance lors d'échange téléphonique.

De plus, mes études m'ont permis d'acquérir de solides bases en informatique, des notions de droit et législation, d'un esprit de synthèse, d'analyse, de rigueur et d'un intérêt certain pour mon prochain.



Disponible, je suis prête à m’investir pleinement dans les missions qui me seraient attribuées



Mes compétences :

Open Office

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Internet