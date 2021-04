Nelly TADJER

Directrice Artistique depuis 20 ans maintenant, j'ai pris quelques années pour développer ma créativité dans tous les domaines tel que le cinéma, le web, les jeux vidéo, la publicité et le luxe, et cela à Paris, Londres et Barcelone.

Aujourd'hui je suis à Montreal à la recherche de projets ambitieux, pour relever de nouveaux défis au Quebec ou plus loin!



Artistic Director for 20 years, I have developed my creativity in realms of cinema, Web, video games, advertising, and luxury brands. Previously based in London, Paris, and Barcelona, I am now in Montreal looking for ambitious projects to feed my continual desire for new challenges and experiences.

Skills: Adobe Master Collection + 3ds Max + social media



Mes compétences :

Direction artistique

3D

Graphisme

Communication

2D

Infographie

Community management

Motion Graphics

Branding

Film publicitaire

Arts graphiques

Publicité

Communication événementielle

Adobe Creative Suite

Illustration