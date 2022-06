Nenad SIMIC

Vos Projets = mes challenges



Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des nouvelles technologies et des opérateurs télécoms, le management d'équipes de collaborateurs, la gestion de projets ambitieux et innovants dans le respect des budgets et des délais font partis des challenges que j'ai eu à mener.

Mon parcours professionnel managérial et technique m’a permis d’acquérir une solide expérience tout particulièrement dans les déploiements FTTx.

Recherchant désormais un nouveau défi, c'est avec un grand intérêt que je vous propose mes services pour vous accompagner dans l'expansion de votre société.



Mes compétences :

Leadership

Gestion de projet

Management opérationnel

FTTh