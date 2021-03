Compétences dans laccompagnement des enfants



- Accueil des enfants et orientation vers les structures appropriées ;

- Surveillance des enfants pendant les animations/ jeu/ coucher ;

- Accompagnement des enfants, service des repas ;

- Proposer des animations, divertir les enfants ;

- Réalisation des changes et de la toilette.



Compétences dans la médecine



- Identifier la demande du patient, actualiser son dossier médical ;

- Recenser les symptômes, dysfonctionnements, procéder à un examen médical ;

- Déterminer les besoins thérapeutiques ;

- Établir la prescription médicale, expliquer les modalités de traitement au patient ;

- Repérer les situations à risque (maltraitance, addiction), orienter le patient vers linterlocuteur approprié.