Nessrine KAROUI

Ingénieur en Informatique spécialité Systéme d'Information Mobile(SIM), diplômé de l’Ecole Supérieure Privée D'Ingénierie et de Technologie (ESPRIT) avec mention bien,

Au cours de mes 3 années d’études à l’ESPRIT, j’ai eu l’occasion de bénéficier d’un cursus

fondé sur le génie logiciel notamment la conception, l’architecture, le développement, et le système d’information. J’ai pu ainsi acquérir les connaissances scientifiques, techniques et relationnelles nécessaires dans des différents domaines de l’ingénierie.



Ma formation dans l’un des meilleurs écoles d’ingénieur en Tunisie, mes expériences

professionnelles effectués dans des différents domaines, mon sens du relationnel, mon

autonomie et mon goût pour le business font de moi une jeune ingénieur motivée, rigoureuse et innovante.



Mes compétences :

Android

Développement iOS

Java

HTML 5

iOS

XML

MySQL

JavaServer Faces

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Hibernate

jQuery

REST

Microsoft Visual Studio

Log4j

HTML5

HTML

ECLiPSe

shell scripting

Westland Sea King Helicopter

Web Services

UML/OMT

Spring Framework

SQL

Personal Home Page

PATTERN

Oracle PL/SQL

Oracle

NetBeans

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Merise Methodology

Jboss

Java Enterprise Edition

Java 2 Enterprise Edition

JScript

JPA

JIRA

Framework

Enterprise Java Beans

Cascading Style Sheets

BlackBerry

AJAX