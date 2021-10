Neven PIREL (PIREL )

Finissant mon master en relations internationales à lUniversité Nationale dAustralie dans le courant de cette année, je suis à la recherche dopportunité de travail dès 2022. Je suis motivé, professionnel, japprends vite et je peux voir une meme situation sous différentes perspectives.

Jai fait de lanalyse de marché à Reesco, en Pologne, ou jy ai aussi effectué un bachelor en Global Business, Finance and governance.

Je parle langlais couramment, lespagnol de façon intermédiaire.

Je suis prêt à travailler nimporte où dans le monde, en tant que responsable en relations internationales, analyste géopolitique, responsable en communication internationale ou conseiller stratégique.

Merci davoir pris le temps de lire mon profil. Nhésitez pas à me contacter.



Cordialement,

Neven Pirel.