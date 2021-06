Neyo THYONNE (NEYO THYONNE)

Ouverte à toutes les opportunités et nouveaux challenges!



Je suis une jeune âgée de 21 ans. Mon engagement et ma détermination font ma particularité, pour le moment, sur le plan académique. Je sais faire face à tous les défis que je rencontre au quotidien.

Je suis passionnée tout d'abord par tout ce qui à trait à la beauté et l'esthétique, pour dire que je suis très minutieuse dans tout ce que je fais. Je m'intéresse également aux métiers du domaine digital. Je viens de découvrir ce domaine d'activité et je m'y sens plutôt bien.

Apres l'obtention de ma licence, je compte explorer en profondeur le domaine de la gestion en ressources humaines et digitale.

Je suis ouverte à toutes critiques, conseils et échanges qui me permettront de me développer dans le monde académique et plus tard, professionnel.





E-mail : thyonneneyo3950@yahoo.com

Téléphone : +237659253082



Je vous remercie pour votre attention!