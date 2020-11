Ngonde Mouelle CARINE SEDOINE KOUOH (CARINE SEDOINE)

Bonjour,



De formation juridique sanctionnée par un Bacc+5 en Droit privé et reconnu de Niveau I par l'ENIC - NARIC. Je suis en outre une formation professionnelle en ligne de Juriste d'entreprise à l'École Française de Comptabilité.

Mon expérience je l'ai acquise dans l'Administration. J'ai été Agent administratif polyvalent entre Août 2018 et Août 2019 à ELECAM, structure en charge des élections au Cameroun.

Rigoureuse et autonome, je possède en plus le sens de l'organisation et un sens de l'humour propice au travail en équipe.

Mon manque d'expérience dans le domaine juridique constitue pour moi une réelle source de motivation pour enfin entamer une carrière dans le domaine pour lequel j'ai un grand penchant.