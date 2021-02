Madame /Monsieur,

Je mappelle Ngor Mbaye Seck né le 20 Avril 1985, diplômé dun Diplôme Universitaire dEtudes Scientifique en Première et en deuxième année (DUES I & II), d'une Licence en 2008, dune Maitrise en 2009 en Physique et Chimie, à luniversité Cheikh Anta Diop de Dakar-Sénégal, dun Certificat de langue coréenne à Keimyung University 2010, dun Mastère en Physique en 2012 avec une thèse intitule « Etudes de la polarisation de dépendance de intensites de Raman diffusion de la double résonance du bi-couche de graphene » ,chercheur sur les propriétés des matériaux organiques en se basant profondément sur les techniques de caractérisation de surface et dinterfaces associées a dautres techniques supplémentaires suivi dun Doctorat de physique en 2012-2014 à Sogang University à la Corée du Sud, et Doctorat de Recherche sur la physiques des matériaux et nanostructures à lInstitut des matériaux Jean Rouxel Université de Nantes en Novembre 2015 en Avril 2017, je vous soumets, ma candidature de recherche demploi en tant que Doctorant de recherche scientifique. Je suis plus que motivé par une volonté de participer intellectuellement à lamélioration de la qualité de la recherche scientifique en général et surtout dans le domaine de la physique des solides matériaux. Je souhaite poursuivre mon carrière de recherche scientifique dans un institut de recherche internationale et multidisciplinaire qui offre des formations de hautes qualités. Lun de mes plus grands objectives est dapprofondir mes connaissances théoriques et pratiques déjà acquises tout au long de mon cursus universitaire et de maitriser les nouvelles techniques danalyse, de recherche expérimentale et théorique qui me permettront dacquérir un haut niveau de recherche scientifique et de pouvoir participer davantage sur le développement de la science en générale. Mon objectif est de mener une carrière professionnelle en tant que Professeur titulaire duniversité en physique ou de recherche dans les hauts laboratoires de recherche scientifiques. Mon curriculum vitae associe à cette lettre de motivation, donne un éclairage supplémentaire sur mon cursus universitaire et mon expérience de recherche scientifique que je vous ai présentée ci-dessus. Je suis plus que déterminé à mimpliquer pleinement dans tous les aspects professionnels de développement de la recherche scientifique. Vous remarquerez à travers mon curriculum vitae que jai les qualifications et les compétences inhérentes spécifiées pour continuer mon carrière en tant que chercheur scientifique et mes études supérieures. Dynamique, ouvert desprit, et rigoureux, je serais heureux de pouvoir vous convaincre de par mes compétences, engagement et disponibilités dacquérir un emploi en doctorat de recherche scientifique.



Cordialement,

Ngor Mbaye Seck

0613275548



Mes compétences :

Enseignement universitaire

Physique

Laboratoire de Recherche

Recherche scientifique