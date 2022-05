Niamey PEREIRAO

Mon parcours intègre une expérience de 15 ans dans le transport aérien des passagers, dont 9 ans en tant que Service Manager.



J'ai pu acquérir et développer les compétences suivantes :

management d'équipe, optimisation de la gestion des stocks, accompagnement et suivi de jeunes apprentis.



J'ai choisi de changer de métier et d'orienter ma carrière vers l'assistanat commercial.



À la suite d'un parcours de formation ( de février 2016 à février 2017 ), j'ai obtenu mon titre professionnel d'assistante commerciale ainsi qu'un score de 915 sur 990 au test TOEIC anglais.



Ma capacité d'écoute, mes connaissances approfondies des attentes clients, mon sens de la rigueur ainsi que ma pro activité me permettent aujourd'hui de me positionner sur un poste d'assistante commerciale.