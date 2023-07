Nicaise St Hubert NÉMOUTHÉ

Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui visiteront mon profil



Je suis un homme simple , sérieux, et ambitieux .Capable de remédier à n'importe qu'elle situation(la gestion des conflits,la prévention des risques,d'être le spécialiste de l'intervention sociale,de contribuer au bon fonctionnement d'un établissement....), entre autres, je reconnais avoir un sens profond des valeurs humaines de la créativité musicale et de la danse....



Mes compétences :

Gestion des conflits

Spécialiste de l'intervention sociale

Prévention des risques

Encadrement des élèves

Favoriser la sécurité au travail de tous

Sens du contact

Direction artistique

Maitrise l'outil informatique

Danse salsa