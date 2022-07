Nickie BERNEAUD

Après un Master de géographie - aménagement du territoire, en 2011, qui m'a permis de développer:

- des connaissances dans des domaines variés (aménagement et développement des territoires, urbanisme, mobilités, développement durable, environnement, politiques sociales...),

- des compétences en gestion de projets

- d'acquérir une grande faculté d'adaptation



Différentes expériences au sein des collectivités territoriales m'ont permis d'acquérir des compétences variées en matière de :



CONDUITE DE PROJETS ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

- Définition du besoin

- Définition d'orientations et de plan d'actions

- Mise en œuvre



COMMUNICATION

- Concertation

- Accompagnement

- Animation et sensibilisation

- Négociation

- Conduite de réunion

- Animation de groupes de travail



DANS DES DOMAINES VARIES:

- développement durable

- aménagement des gares et quartiers de gare

- mobilité et multimodalité

- formation professionnelle des demandeurs d'emploi (orientation, illettrisme, français langue étrangère, en particulier)

- organisation d'évènements



QUALITES:

- Coordination, partenariats, travail déquipe

- Autonomie

- Adaptation et capacités d'apprentissage

- Approche transversale