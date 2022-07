Nicky NEEF COMBES ANTONUCCIO

Qui suis je je ne le sais toujours pas (rires) Deiste avant tout cela je le sais puis vivre intensément c'est ce que j'aime en fait j'ai j'ai plusieurs vies :artiste toujours puisque née dans une famille de cinéastes je ne connais que cela Papa Marcel Combes célèbre directeur photo et producteur m'a donné avec maman le gout et l'envie d'être une artiste qui sait tout faire ,toujours innover et se creuser la tete pour créer est notre devise ,puisque l'argent est un souci permanent ,dans nos mètiers.

par contre actuellemnt j'ai crée NICKY NEEF COMBES CINEMA AMIS AUSSI silence sud on tourne SUD JE SUIS REALISATRICE ,DIRECTRICE DE CASTING FORMATRICE D'ACTEURS et COMEDIENNE

toute ma famille est dans le cinema et moi je m'en suis éloigné

comédienne de thêatre ,cabaret,et artiste peintre mon métier principal qui m'a fait connaitre sous mon nom de Nicky Neef

en tant que peintre j'ai exposé un peu partout dans les châteaux et chapelles et a L'Assemblée Nationale au Salon Lucie Faure pendant 10ans coloriste et symboliste je peins avec les mains . puis a la mort de Papa je m'intéresse a nouveau au cinéma et recrée des liens depuis 2008 avec des amis cinéastes j'ai envie de redevenir une comédienne mais dans le cinéma pas le thêatre a 60ans je recommence au début le rire entretient les formes et la forme (rires )donc l'avenir est devant moi mais je ne n'abandonne pas la peinture je lève un peu le pied c'est tout .



Mes compétences :

Arts

Auteur

Casting

Cinéma

Comédie

Exc

Humaniste

Politique

Peinture

Communication

Art

Audiovisuel

Réalisation

Ecriture