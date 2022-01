Nicola SORIANI (SORIANI ARTE)

Pittore,scultore, realizzatore e ideatore di installazioni artistiche di denuncia sociale.

Vivo e lavoro a Genova dove da alcuni anni mi occupo anche di street art, alcuni dei miei murales son stati pubblicati su libri e riviste specializztae, ultima pubblicazioni sul libro "le strde parlano ,pubblicazione Rizzoli editori.

Nel 2010 ho rivisitato in chiave surreale Le Balcon di Manet, l'opera oggi fa parte di una collezione privata.

Miei lavori in esposizione permanente presso La galleria Merighi, il Cerchio Cromatico di Genova, Badalucco artGallery, Artesenzaconfini.



MOSTRE PERSONALI

Badalucco art gallery

Cerchio Cromatico

Marco Locci art gallery

La nuova piccola galleria

le Coq Noire

Sala espositiva comune di Sestri ponente.

Arte Genova 2020 mostra mercato



Bipersonale sala espositiva comune di Levanto con Marco Sireci.

Bipersonale presso ordine degli avvocati di Genova con Cesare Canuti



Numerose mostre collettive in italia , Francia e Germania