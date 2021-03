Nicolas ALLEGRE

Après une première expérience commerciale réussie au sein d'un grand groupe français, dans les métiers du service aux entreprises, je me lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure professionnelle.



J'ai décidé de participer activement au développement et à l'expansion de l'entreprise familiale spécialisée dans le négoce d'équipements pour l'industrie pétrolière et chimique.



Mes missions principales :

- Fidéliser les clients actuels et assurer le renouvellement des commandes (Recherche de matériels, Suivi-Inspection-Réception du matériel, Packing, Groupement de commandes, Expédition, Incoterms).

- Conquérir de nouvelles parts de marché.



Mes compétences :

Foreign Cultures

Export

Business Development

Management

Oil and gas industry

Sourcing international

Negociation

International trade

Incoterms

Grands comptes

Gestion de projet

Pétrochimie

Incoterm

Achats

Prospection